L'atmosphère économique de la zone euro s'est à nouveau dégradée en avril dans le sillage de la guerre en Ukraine.

L'indicateur du climat économique (Economic Sentiment Indicator) a baissé de 1,7 point par rapport au mois précédent, pour atteindre 105 points, a indiqué la Commission européenne lundi. Les analystes tablaient sur 108 points. La valeur du mois de mars a toutefois été revue à la baisse, passant de 108,5 à 106,7 points.

Tous les sous-indicateurs affichent une baisse, et particulièrement dans le domaine du commerce de détail, de l'industrie et de la construction. Dans l'industrie, c'est surtout la pénurie de matériaux et d'équipement qui ont pesé. Sans compter la guerre en Ukraine et les confinements stricts en Chine, qui gênent les chaînes d'approvisionnements. La confiance des consommateurs et des prestataires de services s'est détériorée de manière modérée.

