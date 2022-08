Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) a augmenté de 2,9% ou 6.071 unités en Wallonie en juillet par rapport à juillet 2021, une hausse en partie attribuable à une modification administrative et à l'arrivée de nombreux jeunes inscrits au Forem à la fin de leurs études.

Fin juillet, la Wallonie comptait 213.611 DEI, soit 13,3% de la population active wallonne, dont 43% sont inoccupés depuis deux ans ou plus. A un mois d'écart, c'est-à-dire par rapport à juin 2022, le nombre de DEI est en hausse de 18.552 unités.

Selon le Forem, le nombre de demandeurs d'emploi demandeurs d'allocation a tout de même continué à reculer en juillet, avec une diminution de 5% ou 6.769 personnes.

En outre, le nombre de DEI âgés de 50 ans et plus poursuit aussi sa baisse: -1,7%.

Enfin, le Forem indique avoir diffusé en juillet 43.605 offres d'emploi, un nombre en augmentation de 21%.

