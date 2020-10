Le chômage global bruxellois a augmenté de 2,9% en septembre, soit une progression de 2.579 personnes par rapport à septembre 2019 et de 958 personnes (+1,1%) en comparaison avec le mois d'août dernier, indique vendredi l'Office de l'emploi Actiris. La Région bruxelloise compte 91.885 chercheurs d'emploi et un taux de chômage de 16,1%.

Les jeunes restent les plus touchés avec une hausse de 12,8% du chômage en septembre, ajoute Actiris. Au total, 10.450 jeunes sont inscrits en tant que chercheurs d'emploi à Bruxelles, soit 1.188 de plus que l'année précédente.

Le mois de septembre a également été marqué par une chute à nouveau prononcée des offres d'emploi, alors que la baisse s'amenuisait progressivement: -8,6%, contre -2,5% en août et -5,5% en juillet. Actiris constate une nette différence du volume d'emplois entre la première quinzaine de septembre (+4,8%) et la deuxième (-21,8%), probablement en grande partie à cause de la détérioration de la situation sanitaire.

Les jeunes restent les plus touchés avec une hausse de 12,8% du chômage en septembre, ajoute Actiris. Au total, 10.450 jeunes sont inscrits en tant que chercheurs d'emploi à Bruxelles, soit 1.188 de plus que l'année précédente. Le mois de septembre a également été marqué par une chute à nouveau prononcée des offres d'emploi, alors que la baisse s'amenuisait progressivement: -8,6%, contre -2,5% en août et -5,5% en juillet. Actiris constate une nette différence du volume d'emplois entre la première quinzaine de septembre (+4,8%) et la deuxième (-21,8%), probablement en grande partie à cause de la détérioration de la situation sanitaire.