Fin novembre, Bruxelles comptait 87.550 chercheurs d'emploi, pour un taux de chômage de 15,6%, annonce Actiris mardi. Cette 61e baisse successive du chômage correspond à une diminution de 2.286 personnes par rapport à 2018 (-2,5%).

En comparaison avec le mois de novembre 2014, le nombre de chercheurs d'emploi a diminué de 21.946 unités, soit une baisse de 20% en 5 ans. On compte au cours du mois de novembre 8.863 entrées dans le chômage (6.783 réinscriptions et 2.080 nouvelles inscriptions) contre 10.290 sorties, soit une diminution sur une base mensuelle du nombre de DEI de 1.427 personnes (-1,6%). On dénombre en Région bruxelloise 55.425 chercheurs d'emploi demandeurs d'allocations (DEDA), 5.655 jeunes en stage d'insertion professionnelle et 26.470 autres chercheurs d'emploi inscrits librement ou obligatoirement.