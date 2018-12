Le chômage indemnisé continue de diminuer par rapport à l'année dernière

Toujours sur une base annuelle, le chômage complet diminue plus rapidement chez les femmes (-9.909 unités ou -6,2%) que chez les hommes (-10.947 unités ou -5,6%). Celui des jeunes de moins de 25 ans a lui baissé de 12,3% (-3.661 unités), contre une diminution de 7,2% (-14.392 unités) pour les 25 à 49 ans et 11,7% (-10.895 unités) pour la classe d'âge des 50 à 59 ans.

Le nombre de chômeurs de 60 à 65 ans a par contre augmenté de 27,6% (+8.092 unités). "Il importe toutefois de tenir compte de la modification réglementaire concernant le relèvement de la limite d'âge pour l'obtention d'une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi", précise l'Onem.

"En 2018, l'âge minimum pour l'obtention de la dispense a été relevé de 62 à 63 ans." Le nombre de chômeurs complets a par ailleurs baissé dans toutes les régions par rapport à novembre 2017: -6,2% en Région wallonne (-8.950 unités), -7,8% en Région flamande (-11.304 unités) et -1% en Région de Bruxelles-Capitale (-602 unités). En novembre dernier, on dénombrait 134.267 chômeurs complets en Région flamande, 135.983 en Région wallonne et 62.417 en Région de Bruxelles-Capitale.