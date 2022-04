Fin mars, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 85.878 chercheurs et chercheuses d'emploi pour un taux de chômage de 14,9%, soit une baisse de 5,6% par rapport à mars 2021 (-5.140 personnes), indique Actiris lundi.

Le chômage des jeunes atteint, lui, un taux de 22,3%, avec 8.604 jeunes en recherche d'emploi à Bruxelles en mars, soit 726 de moins que l'an dernier (-7,8%). Le taux de chômage pour les hommes atteignait 14,4% et celui pour les femmes 15,7%, pour un taux général de 14,9%.

Actiris a par ailleurs reçu 7.317 offres d'emploi en mars 2022, ce qui représente une augmentation de 78,6% par rapport à mars 2021 et de 132,7% par rapport à mars 2020. "Sans tenir compte des offres d'emploi de type intérimaire, le niveau reste nettement supérieur par rapport au niveau du mois de mars 2021 (+55,3%) et du mois de mars 2020 (+82,5%)", ajoute l'Office bruxellois de l'emploi.

