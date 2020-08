En juillet, 332.514 chômeurs complets indemnisés demandeurs d'emploi ont perçu une allocation, soit 11.018 de plus qu'en juillet 2019 (+3,4%), indique vendredi l'Onem.

Le chômage a augmenté sur base annuelle dans toutes les Régions: 131.473 chômeurs en Flandre (+4.624), 135.175 en Wallonie (+3.978) et 65.886 à Bruxelles (+2.416).

La Wallonie comptait 11.493 chômeurs de moins de 25 ans (+538 sur base annuelle), la Flandre 9.941 (+1.164) et Bruxelles 2.675 (+142).

La majorité des chômeurs de plus de 50 ans se retrouvaient en Flandre (51.673), suivie par la Wallonie (45.316) et Bruxelles (21.879).

La plupart des chômeurs de longue durée (2 ans et plus) se situaient en Wallonie (63.312) puis en Flandre (51.322) et enfin Bruxelles (38.074). A Bruxelles, plus de la moitié des chômeurs sont sans emploi depuis deux ans et plus.

