"Ce peut être une solution, au cas par cas, mais il y en a relativement peu pour le moment au sein de notre secrétariat social", dit-on à l'UCM.

En cette fin d'année, Trends Tendances pose des questions très concrètes pour trouver des solutions à la crise énergétique et économique.

Le chômage économique est-il possible? Et souhaitable?

"Possible, oui, rappelle Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des Classes moyennes (UCM). Souhaitable? Cela dépend au cas par cas.

Si je mets tout mon personnel au chômage temporaire, c'est parce qu'il y a l'espoir d'une reprise à un moment donné. C'était le cas durant la crise du Covid, quand le gouvernement a fermé des secteurs entiers. Cette mesure était positive parce que cela permettait d'éviter les licenciements.

Lors de cette crise-ci, il est plus compliqué de gérer la situation de la même manière. Les gens préfèrent aller travailler et se chauffer au sein de l'entreprise plutôt que de rester chez eux en plein hiver. C'est toutefois une solution, oui, mais à vrai dire, il y a relativement peu de cas pour le moment au sein de notre secrétariat social.

Certaines entreprises le font avec une partie de leur activité, avec un département. Cela reste intéressant dans une logique de garder le personnel sur leur pay-roll. En espérant de pouvoir traverser l'orage. Mais cette crise-ci est une crise des charges, pas une crise du chiffre d'affaires ou de la demande."

En cette fin d'année, Trends Tendances pose des questions très concrètes pour trouver des solutions à la crise énergétique et économique."Possible, oui, rappelle Pierre-Frédéric Nyst, président de l'Union des Classes moyennes (UCM). Souhaitable? Cela dépend au cas par cas.Si je mets tout mon personnel au chômage temporaire, c'est parce qu'il y a l'espoir d'une reprise à un moment donné. C'était le cas durant la crise du Covid, quand le gouvernement a fermé des secteurs entiers. Cette mesure était positive parce que cela permettait d'éviter les licenciements. Lors de cette crise-ci, il est plus compliqué de gérer la situation de la même manière. Les gens préfèrent aller travailler et se chauffer au sein de l'entreprise plutôt que de rester chez eux en plein hiver. C'est toutefois une solution, oui, mais à vrai dire, il y a relativement peu de cas pour le moment au sein de notre secrétariat social.Certaines entreprises le font avec une partie de leur activité, avec un département. Cela reste intéressant dans une logique de garder le personnel sur leur pay-roll. En espérant de pouvoir traverser l'orage. Mais cette crise-ci est une crise des charges, pas une crise du chiffre d'affaires ou de la demande."