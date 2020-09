La Wallonie dénombrait, fin août, 222.481 demandeurs d'emploi inoccupés (D.E.I.), selon les statistiques du Forem publiées mardi. Bien que la demande d'emploi reste orientée à la hausse, comparativement à août 2019, cette augmentation (+3,6 %) est de moindre ampleur que celle observée au cours des mois précédents.

Entre fin juillet et fin août 2020, le nombre de D.E.I. a connu une hausse de 1,4%, soit 3.023 personnes de plus. "Il s'agit principalement de l'inscription de jeunes gens à la sortie de leurs études, qui débutent ainsi leur stage d'insertion professionnelle", observe le Forem.

Fin août 2020, le nombre total de D.E.I. augmente de 3,6% par rapport à fin août 2019. Cela correspond à une augmentation nette de 7.663 personnes. Cette augmentation est néanmoins de moindre ampleur que celle observée à un an d'écart au cours des mois précédents.

"L'accroissement de la demande d'emploi à un an d'écart concerne toutes les classes d'âge, mais l'augmentation est particulièrement perceptible parmi les jeunes de moins de 25 ans: +6,5% entre la fin des mois d'août 2019 et 2020. Côté 'catégorie administrative', il faut également noter que les jeunes en stage d'insertion augmentent de 13,8% (soit 4.164 personnes)", souligne encore le service wallon de l'emploi.

Autre constat: l'augmentation la plus importante à un an d'écart s'observe parmi les personnes inoccupées depuis six mois à moins d'un an (+22,8%). Le nombre de personnes demandeuses d'emploi depuis moins de six mois, lui, diminue (-7,7%), ainsi que le nombre de personnes inoccupées depuis cinq ans ou plus (-1,5%).

En août 2020, le Forem a diffusé 28.288 offres d'emploi, ce qui représente une diminution de 14% par rapport au mois d'août 2019. Le nombre d'offres diffusées était de -44% en mai, de -22% en juin et de -25% en juillet, par rapport aux mêmes périodes l'année dernière.

Les secteurs d'activités qui accusent les reculs les plus importants sont notamment l'industrie chimique (-57%), la métallurgie (- 52%), les industries agricoles et alimentaires (-45%) ainsi que l'Horeca (-38%).

