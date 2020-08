Le chômage, orienté à la hausse depuis la crise du coronavirus, a continué d'augmenter en juillet, le sud du pays comptant 219.458 demandeurs d'emploi inoccupés à fin du mois, soit +3,8% qu'en juillet 2019, annonce lundi le Forem. La hausse est toutefois de moindre ampleur que celle observée sur base annuelle au cours des trois mois précédents.

Fin juillet 2020, le taux d'emploi s'est établi à 13,8%, contre 13,3% en juillet 2019.

Sur un an, le nombre total de demandeurs d'emploi inoccupés a augmenté de 8.067 personnes (+3,8%). "Même si la demande d'emploi reste orientée à la hausse en juillet 2020, cette augmentation est moindre par rapport aux trois mois précédents (+7,8 % en juin, +7,6% en mai et +6,6% en avril 2020)", observe le Forem.

Comme les mois précédents, l'augmentation la plus importante concerne les jeunes de moins de 25 ans. Entre fin juillet 2019 et fin juillet 2020, cette catégorie a augmenté de 9,8%.

A un mois d'écart, c'est-à-dire entre fin juin et fin juillet 2020, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupé est en hausse de 5,9% ou 12.299 personnes de plus. "Cette progression n'est pas uniquement attribuable à la crise en cours, la période actuelle est aussi celle de l'inscription de deux catégories particulières de personnes. D'une part, de jeunes gens à la sortie de leurs études, débutant leur stage d'insertion professionnelle; d'autre part, du personnel de l'enseignement travaillant sous statut temporaire, arrivés en fin d'année académique", souligne encore le service wallon de l'emploi.

En juillet 2020, le Forem a diffusé 24.887 offres d'emploi, ce qui représente une diminution de 25% par rapport au mois de juillet 2019 mais une tendance assez stable par rapport à juin 2020.

