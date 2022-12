Les chômeurs qui ne veulent pas accepter une offre d'emploi après trois ans devraient perdre leurs allocations de chômage. C'est ce qu'a déclaré le président du CD&V, Sammy Mahdi, dans l'émission De zevende dag, sur la VRT.

Sammy Mahdi préconise également des cours de langue obligatoires pour les demandeurs d'emploi qui ne maîtrisent pas suffisamment le néerlandais, et souhaite une sanction de l'allocation de chômage comme bâton pour ceux qui ne veulent pas accepter cette offre.

Mahdi a récemment fait valoir que le gouvernement fédéral devait encore mettre en oeuvre une série de réformes. L'une d'entre elles porte sur la politique du marché du travail. Jeudi, le CD&V sortira un plan majeur. Dans De zevende dag, le président chrétien-démocrate a déjà expliqué deux propositions concrètes.

Une première frappe sur la dégressivité des allocations chômage. Mahdi veut les renforcer. Pour les personnes qui viennent d'être mises au chômage, M. Mahdi ne voit pas d'inconvénient à ce que l'allocation soit temporairement un peu plus élevée, mais qu'elle diminue ensuite plus fortement, pour expirer au bout de trois ans. Ce chiffre tient compte du fait que les personnes qui restent au chômage pendant trois ans ont peu de chances de retrouver un emploi par la suite.

Concrètement, M. Mahdi souhaite qu'un entretien soit organisé avec le chômeur six mois avant l'expiration des trois ans. Si ce dernier n'accepte pas une "proposition ultime", il n'aura plus droit aux allocations de chômage. Dans l'environnement du Président, il est précisé ensuite que cela concerne les personnes qui ne peuvent pas présenter une ancienneté de 20 ans travaillés. Toutefois, le membre du CD&V préconise que la personne concernée fasse l'objet d'un suivi ultérieur au niveau local et que les régions soient dotées des outils nécessaires pour y faire face.

Une deuxième proposition concerne les compétences linguistiques des demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, un demandeur d'emploi sur quatre n'a pas une connaissance suffisante du néerlandais pour accepter une offre d'emploi, a fait valoir M. Mahdi. Il veut donc permettre au VDAB d'imposer des cours de langue obligatoires dès le premier jour. Pour Mahdi, si un demandeur d'emploi ne souhaite pas accepter cette offre et reste au chômage, une sanction devrait pouvoir suivre. Dans ce cas, il ne peut pas prétendre aux allocations de chômage.

"Nous sommes arrivés à un moment où il ne suffit plus de tendre une carotte pour que les gens trouvent un emploi, pour que les chômeurs de longue durée et les personnes refusant de travailler trouvent un emploi", a déclaré M. Mahdi. "Nous ne devons pas avoir peur de manier le bâton aussi. Chacun doit prendre ses responsabilités pour protéger notre prospérité."

Le président du syndicat ACV (pendant flamand de la CSC), Marc Leemans, réagit déjà avec scepticisme à ces propositions. "Selon les chiffres d'Eurostat, la moitié des chômeurs âgés de 18 à 64 ans dans notre pays vivent avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté européen. Un rapport récent de la RVA montre que le fait de punir financièrement les chômeurs n'a aucun effet sur les remises au travail", écrit-il sur Twitter.

Le président du Vooruit, Conner Rousseau, n'a pas non plus débordé d'enthousiasme. "Pour moi, beaucoup de choses sont négociables, mais est-ce qu'on va encourager les gens à travailler pour piétiner les chômeurs ou en aidant les gens qui ont un emploi à s'élever davantage ?" a demandé M. Rousseau. "Il existe peu de modèles dans le monde où intimider les chômeurs est utile."

Le soutien au Mahdi vient de l'Open VLD et de la N-VA. Le ministre flamand Bart Somers, des libéraux flamands, pense que c'est une bonne chose que le CD&V soit maintenant aussi favorable. Il souligne sur Twitter que le gouvernement flamand a déjà pris des mesures. "Par exemple, la prime de poste fait une plus grande différence entre le travail et le non-travail. Et à partir de début 2023, le service communautaire obligatoire après 2 ans d'inactivité est en vigueur. Mais regardons ensemble ce que nous pouvons faire d'autre", a déclaré M. Somers.

Sa collègue de la N-VA, Zuhal Demir, parle d'un "éclairage progressif, près de huit ans après le refus de 'Monsieur Non'". Elle fait référence à l'ancien vice-premier ministre du CD&V, Kris Peeters, qui, à l'époque, était opposé à la fin des allocations de chômage.

