L'inflation plus élevée qu'attendu fait gonfler plus rapidement les rentrées que les dépenses au budget flamand. Le Conseil socio-économique de Flandre (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, SERV) évalue que le budget flamand sera dans le rouge de 2,7 milliards d'euros cette année, mais que ce déficit sera ramené à 919 millions d'euros pour la fin de la législature.

Le pic d'inflation va donc profiter au budget, ce qui peut, selon le président du SERV Hans Maertens, permettre au gouvernement de "revenir plus rapidement que prévu à des finances publiques plus tenables".

Mais "on n'y est pas encore", prévient-il. L'évolution de l'inflation est ainsi incertaine. S'il y a de l'espace dans le budget, mieux vaut investir que d'engager des dépenses récurrentes, estime-t-il.

La dette flamande est elle aussi revue à la baisse dans la dernière évaluation: 44 milliards d'euros en 2024.

