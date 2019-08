Avec l'arrivée d'un nouveau leader du parti conservateur britannique, qui a pris par la même occasion le poste de Premier ministre, une nouvelle étape du Brexit commence. Elle doit mener, selon les dires de Boris Johnson lui-même, à un Brexit en bonne et due forme le 31 octobre de cette année, date officielle de la fin du délai accordé par les 27 au Royaume-Uni. Boris Johnson exclut, pour l'heure, la demande d'un nouveau délai. Mais ce ne sera pas si simple...

Serait-ce l'ambiance estivale ou une tendance commune parmi les conseillers en communication ? Les discours d'investiture semblent particulièrement ambitieux ces dernières semaines. Boris Johnson en a encore donné un bon exemple : neutralité carbone à l'horizon 2050 (le grand classique du moment), investissements massifs dans la technologie, dans la 5G, dans les voitures électriques grâce à de la technologie locale..., tout y est passé. On croirait presque entendre le discours d'Ursula von der Leyen devant le Parlement européen. Un comble ! Mais Boris Johnson y ajoute la fibre patriotique, ambitionnant de faire de son Royaume " the greatest place on earth ", le meilleur endroit au monde. L'influence trumpiste est à peine voilée...

...