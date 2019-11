Nous vivons un ralentissement structurel, avertit la responsable économique de l'OCDE qui plaide donc pour des réponses structurelles : investir dans l'éducation, reculer l'âge de la retraite, financer la transition énergétique, combattre l'exclusion du marché du travail...

L'OCDE, le " club des pays riches ", émettra ses prochaines prévisions le 21 novembre. On saura alors à quel point l'économie mondiale est affectée par les tensions commerciales. Avant cette grande opération de communication, Laurence Boone, économiste en chef de l'institution depuis plus d'un an, a rencontré un petit groupe de journalistes appartenant à l'Association française des journalistes économique et financiers. Et son message se veut positif. Il y a, bien sûr, des motifs de préoccupation : une croissance qui faiblit, un paysage géopolitique qui voit se multiplier des facteurs de tension, une population qui vieillit et un malaise général dans la population. Mais il y a aussi des solutions.

