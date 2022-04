En 2021, les exportations wallonnes ont atteint le montant de 53,4 milliards d'euros, "un record absolu et la première fois que la barre des 50 milliards d'euros est franchie", indiquent mardi l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (Awex) et le ministre wallon de l'Économie et du Commerce extérieur, Willy Borsus.

Les exportations wallonnes ont crû de 13,5% l'an dernier, affichant la plus forte progression annuelle depuis 2010. En 2020, les exportations de la Wallonie avaient reculé de 5,3% en raison de la pandémie de Covid-19 qui avait mis un coup d'arrêt au commerce mondial.

Cette croissance "robuste", selon les mots de l'Awex, a surtout été portée par les troisième et quatrième trimestres de 2021, qui ont connu respectivement une progression de 25,9% et de 18,1% des exportations. Le premier trimestre de l'année dernière était encore marqué par la pandémie de coronavirus, ce qui se reflète dans le commerce extérieur wallon, toujours en repli d'1,6%. La reprise a démarré au deuxième trimestre (+13,9%).

Les ventes au sein de l'Union européenne ont porté la reprise des exportations wallonnes. Ainsi les ventes aux pays membres de l'UE ont augmenté de 21%. C'est seulement la deuxième fois depuis 2000 que les exportations de la Wallonie "dépassent le seuil de croissance annuelle de 20% dans la zone UE27", commente l'Awex.

Cinq pays représentent 55% du total des exportations wallonnes : la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, pour un total de 29,4 milliards. Chacun de ces partenaires affiche une progression des exportations, la plus forte étant celle des Pays-Bas (+32,4%).

Les exportations hors UE affichent, elles, un repli de 1,7% en 2021. Cette moyenne cache cependant des disparités continentales, les exportations wallonnes ayant progressé en Afrique du Nord et en Amérique latine, mais stagné au Proche et Moyen-Orient, tandis qu'elles ont baissé en Extrême-Orient et en Afrique subsaharienne. Les échanges avec le Royaume-Uni, ancien membre de l'UE, ont fortement souffert en 2021, affichant un recul de 29,9%.

Les trois partenaires commerciaux les plus importants de la Wallonie sont la France (21,7% du total des exportations), l'Allemagne (15,5%) et les États-Unis (12,6%).

