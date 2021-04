Plus de 1.000 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires pourraient être générées d'ici 2025 à l'échelle mondiale si tous les pays parvenaient à maîtriser la pandémie plus tôt que prévu, estime le Fonds monétaire international dans un rapport publié mercredi.

Cela permettrait aussi "d'économiser des milliards supplémentaires dans les mesures d'aide" aux économies, observe le FMI dans son rapport sur la surveillance budgétaire publié mercredi dans le cadre des réunions de printemps.

"La vaccination est donc plus que rentable, car elle offre un excellent rapport qualité-prix aux fonds publics investis pour accélérer la production et la distribution mondiales de vaccins", commentent les auteurs.

Comme en octobre, le FMI recommande aussi la mise en place d'une fiscalité temporaire sur les revenus les plus élevés pour aider les gouvernements à répondre aux besoins de financement liés à la pandémie.

"Pour accumuler les ressources nécessaires, pour améliorer l'accès aux services de base, renforcer les filets de sécurité et redynamiser les efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, des réformes fiscales nationales et internationales sont nécessaires", ajoute le Fonds.

