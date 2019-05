opinion

"La trottinette, un sujet quasi obscène"

Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant

On aurait tort de prendre à la légère la polémique que soulève la trottinette. Car aujourd'hui, une méta-polémique voudrait que la polémique sur la trottinette soit vaine. On s'écharpe pour savoir pourquoi on s'écharpe sur des trottinettes.