Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire appelle mardi les Etats-Unis à accepter une proposition de l'OCDE pour taxer les activités du secteur numérique, soulignant que le sujet "ne vaut pas une guerre commerciale".

"Je ne comprends pas pourquoi nos amis américains n'acceptent pas la proposition qui est sur la table à l'OCDE qui est la proposition américaine de taxation du numérique qu'ils ont soutenue depuis des semaines et depuis des mois, à laquelle la France s'est ralliée par souci de compromis", a déclaré M. Le Maire sur la chaîne d'informations CNEWS.

Le ministre a précisé qu'il s'entretiendrait à nouveau mardi avec le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin "pour voir si on peut progresser vers un accord".

"La taxation digitale doit passer par une solution internationale à l'OCDE, ça ne vaut pas une guerre une commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe", a-t-il affirmé.

L'administration Trump menace de surtaxer d'ici à la fin janvier "jusqu'à 100%" l'équivalent de 2,4 milliards de dollars de produits français, en réponse à une taxe française qui impose les géants du numérique à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France.

Seraient ainsi visés le champagne, des produits laitiers dont l'emblématique roquefort, les sacs à main en cuir, les cosmétiques, la vaisselle en porcelaine ou encore les articles de cuisine en fonte.

Ces surtaxes, "si elles devaient tomber, elles seraient pénalisantes pour l'économie française, en particulier pour la viticulture", a reconnu M. Le Maire.

"Le jour où on adopte cette solution internationale, nous retirerons notre taxe nationale", a-t-il redit. Mais "s'il y a des sanctions américaines contre la France pour sa taxation nationale digitale, l'Europe réagira", a-t-il de nouveau prévenu.

Le commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, a réitéré la semaine dernière le soutien de Bruxelles à la France et se rend de mardi à jeudi à Washington pour s'entretenir notamment avec Robert Lighthizer, le représentant américain au Commerce.

Pour adopter des mesures de représailles européennes contre les Etats-Unis, la France doit obtenir le soutien d'une majorité qualifiée des 27 Etats membres et s'assurer notamment de celui de l'Allemagne, elle aussi menacée par des tarifs douaniers américains sur ses exportations de voitures.

