La Suisse, la Colombie et la Suède, meilleurs élèves de la transition énergétique

La Suisse, la Colombie et la Suède ont décroché les trois premières places pour leurs avancements en matière de transition énergétique en 2017, selon une étude d'Edmond de Rothschild publiée mercredi. A l'autre extrémité du tableau, qui compte 60 pays au total, le Qatar occupe la dernière marche, précédé par Singapour et les Émirats arabes unis. La France arrive en 7e position, l'Allemagne en 28e, la Chine 41e et les États-Unis en 48e position.

Illustration © Istock