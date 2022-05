La soirée du Grand Débat Economique à l'Opéra Royal de Wallonie (en images)

C'est à Liège et plus précisément à l'Opéra Royal de Wallonie que le Grand Débat Economique de Trends-Tendances et le Cocktail de Printemps du Cercle de Wallonie a eu lieu en présence de plus de 300 invités.

