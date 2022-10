L'Etat russe a ordonné jeudi l'utilisation de 16,2 milliards de dollars en provenance de son principal fonds souverain pour combler son déficit budgétaire, en pleine offensive militaire en Ukraine qui pèse sur les finances publiques.

"Le gouvernement a approuvé la mise à disposition de cet argent du Fonds souverain de la protection sociale pour financer les dépenses budgétaires" et "assurer l'équilibre du budget fédéral", a indiqué le ministère russe des Finances dans un communiqué, précisant que ces fonds atteignaient 16,2 milliards de dollars au taux actuel.

Selon le ministère, ces fonds seront surtout utilisés pour "rembourser la dette publique et fournir des prêts budgétaires aux régions", mais aussi pour payer les prestations sociales aux citoyens russes.

Un décret à cet effet a été signé jeudi par le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine.

Cette annonce intervient alors que les dépenses fédérales ont augmenté de 21% entre janvier et septembre, selon le ministère des Finances. Une hausse attribuable à l'explosion des dépenses militaires liées à l'offensive en Ukraine.

Le budget fédéral devrait être déficitaire en fin d'année, à 0,9% du PIB, selon une prévision du gouvernement russe faite le 20 septembre.

Le Fonds souverain de la protection sociale russe s'élevait de son côté à 188 milliards de dollars au 1er octobre 2022, selon le ministère des Finances.

