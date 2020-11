La réouverture des commerces et de l'Horeca doit être sérieusement envisagée vendredi, a indiqué lundi le ministre des Indépendants, David Clarinval. Si elle n'est pas possible, le ministre proposera des assouplissements.

"En vue du prochain comité de concertation, celui du 27 novembre, je plaiderai pour que la réouverture des commerces et de l'Horeca soit sérieusement envisagée. Si une réouverture pure et simple ne peut s'envisager à court terme, je proposerai des assouplissements aux mesures actuelles. Je pense à l'extension du 'clic & collect' pour les prestataires de services de réparation ou confection. Je pense aussi à la possibilité de recevoir des clients sur rendez-vous", a-t-il expliqué alors qu'il répondait à des questions sur son exposé d'orientation politique en commission de l'Économie de la Chambre.

Vendredi, les représentants du gouvernement fédéral et ceux des Communautés et Régions se retrouveront en comité de concertation. Ils doivent aborder la question du maintien ou de l'assouplissement des mesures de "confinement renforcé" décidées le 30 octobre et prévues jusqu'au 13 décembre pour endiguer la deuxième vague de l'épidémie de covid-19. Le ministre des Indépendants avait alors obtenu qu'une évaluation de la décision de fermeture des commerces non essentiels soit réalisée aux alentours du 1er décembre.

