"La réglementation belge du travail n'est pas du tout adaptée à la réalité"

Sous l'effet des grands changements sociaux et économiques comme le vieillissement de la population, la mondialisation, la numérisation et le développement de l'économie collaborative, la réglementation belge du marché du travail n'est plus du tout adaptée à la réalité, constatent les deux spécialistes.