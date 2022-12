Un rapport pointe un risque d'approvisionnement pour les hivers prochains. Les écologistes avancent à petits pas. Mais le débat au sein de la majorité sera plus large: le MR veut prolonger cinq réacteurs.

Le nouveau rapport très attendu des gestionnaires de réseau (Elia pour la haute tension, Fluxys pour le gaz) va susciter un sacré débat au sein du gouvernement fédéral. Jusqu'ici, Elia se voulait rassurant pour l'approvisonnement de notre pays en électricité pour cet hiver et le prochain. Désormais, en raison de la fermeture de réacteurs nucléaires français pour raison de maintenance, l'hiver 2024- 2025 et le suivant deviennnent sujet de préoccupation.

"La situation du nucléaire français n'évolue pas de manière positive, confirme au Soir le cabinet de la ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen). La disponibilité du parc est systématiquement inférieure aux hypothèses retenues par Elia, qui a donc décidé de prendre des hypothèses plus défavorables sur la disponbilité du parc français dans son étude."

Résultat: il faut revoir, encore une fois, la stratégie énergétique. La ministre Tinne Van der Straeten planche sur une option "minimaliste" baptisée 'fuel extension" visant à prolonger de façon limitée les plus anciens réacteurs (Doel 1, Doel 2 et Tihange 1) avant que le prolongation actée des deux réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 ne soit effective. Les centrales en questions réduiraient leur production au cours des prochains étés pour fonctionner l'hiver 2025 - 2026, soit au-delà du délai légal de la fermeture imposée en 2025. Cela nécessiterait d'amender la loi.

Un débat aura lieu mercredi au sein du Conseil des ministres restreint du gouvernement fédéral. Chez les libéraux, les critiques virulentes à l'égard du manque de prévoyance des écologiste tourne à nouveau à plein régime. "Ne pas prolonger tout notre parc nucléaire est criminel", ne cesse de tonner Marie-Christine Marghem (MR - MCC), ancienne ministre fédérale de l'Energie, qui a déposé une proposition de loi pour sortir de la loi de 2003 prévoyant la fermeture du nucléaire en 2025. Un texte que la N-VA et DéFI se proposaient de soutenir.

Georges-Louis Bouchez, président du MR, a exclu toute majorité alternative, mais prévenu que son parti tenterait de convaincre au sein de la Vivaldi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce nouveau rapport lui donne des arguments. Le constat de manque de capacités de production électrique en Belgique confirme ce que le MR affirme seul contre tous depuis des mois! Il faut prolonger 5 réacteurs nucléaires. C'est bon pour le climat, notre économie et notre sécurité d'approvisionnement."

L'option "minimaliste" des écologistes passera-t-elle la rampe ou la voie sera-t-elle ouverte à une prolongation plus large? Le moins que l'on pusse écrire, c'est que dans ce dossier nucléaire, les verts avançent à reculons et avalent bien des couleuvres. Ce retour du débat nucléaire survient, en outre, à un moment où les sondages sont catastrophiques pour Ecolo, singulièrement à Bruxelles, et provoquent une réflexion au sein du parti.

