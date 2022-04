La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a mis en garde mercredi la Chine quant à sa position vis-à-vis de la Russie, qui menace selon elle son "intégration" dans l'économie mondiale.

"L'attitude du monde envers la Chine et sa volonté d'embrasser une intégration économique plus poussée, pourraient bien être affectées par la réaction de la Chine à notre appel à une action résolue contre la Russie", a averti la ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden, dans un discours à l'Atlantic Council, un groupe de réflexion américain.

La Chine est restée un partenaire de Moscou malgré l'invasion de l'Ukraine. Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont pris plusieurs séries de sanctions économiques et financières contre la Russie, notamment des gels d'avoirs et des interdictions de transactions contre les grandes banques russes. Ces mesures doivent forcer "le Kremlin à choisir entre soutenir son économie et financer la suite de la guerre brutale de (Vladimir) Poutine", a rappelé Janet Yellen.

Elle a, plus largement, fustigé les pays et entreprises qui n'ont pas rompu leurs liens commerciaux avec la Russie, soulignant que ces pays espèrent sans doute "remplir le vide laissé par les autres en préservant leurs relations avec la Russie. Ce genre de motivations ne tient pas sur le long-terme".

Janet Yellen a également appelé à une réforme des grandes institutions économiques mondiales, estimant que la guerre en Ukraine prouvait la nécessité de faire évoluer des organisations comme le Fonds monétaire international. "Nous devons moderniser nos institutions existantes - le FMI et les banques multilatérales de développement - pour qu'elles soient adaptées au 21e siècle, où les défis et les risques sont de plus en plus mondiaux", a-t-elle déclaré.

Mme Yellen a notamment appelé à regarder "la gouvernance de l'institution, pour s'assurer qu'elle reflète à la fois l'économie mondiale actuelle et les engagements des membres envers les principes et objectifs sous-jacents du FMI".

