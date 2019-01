La population belge dépassera la barre des 13 millions en 2070

Le Bureau du Plan base ses projections sur l'hypothèse que la fécondité, en baisse depuis 2010, repart progressivement à la hausse pour atteindre en 2030 un niveau observé avant 2010. La fécondité remonterait progressivement à 1,88 enfant par femme en 2030.

En 2070 donc, 13,2 millions d'individus vivront en Belgique dont 7,7 millions en Flandre, 4 millions en Wallonie et 1,38 million à Bruxelles.

Dans le scénario retenu par le Bureau du Plan, la part des 67 ans et plus grimpe de 16 % en 2018 à 23 % en 2070. Actuellement, la Belgique compte 1 personne de 67 ans et plus pour 3,8 personnes âgées entre 18 et 66 ans.

En 2070, ce rapport est de 1 pour 2,5. La génération du babyboom accélère le vieillissement de la population jusqu'en 2040. Par la suite, le vieillissement se stabilise. En 2070, la part des ménages d'une personne atteindra 42% de la population.