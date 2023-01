La Norvège est désormais le plus important fournisseur d'énergie de l'Allemagne. Le pays scandinave est un "partenaire très spécial" pour l'Allemagne, a indiqué mercredi un porte-parole du gouvernement à Berlin.

A ses yeux, la coopération est un "parfait exemple" de partenariat stratégique couvrant plusieurs domaines clés. "Sans les apports soutenus et fiables de la Norvège, la situation en Allemagne serait nettement plus compliquée cet hiver", a ajouté le porte-parole.

Le ministre allemand de l'Economie, Robert Habeck, doit se rendre en Norvège mercredi soir. Plusieurs entrevues politiques sont prévues jeudi et vendredi ainsi que des rencontres avec des représentants économiques.

Au menu des discussions: l'énergie éolienne offshore, le rôle de l'hydrogène comme vecteur énergétique, l'extension de l'infrastructure pour les énergies renouvelables, et le stockage souterrain de CO2.

