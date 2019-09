Les partis et groupements écolos bénéficient d'un avantage considérable. Il s'agit de la confusion que le public fait, couramment, entre "l'écologie" et "l'écologisme".

L'écologie est la science de la nature et, par extension, ce terme évoque la protection de celle-ci. Se montrer favorable à la défense de la nature est, pour la quasi-totalité des gens, une attitude sympathique et, à vrai dire, il doit être difficile de trouver des personnes qui, consciemment, trouvent positif de nuire à la faune et à la flore, de polluer les rivières, de mettre le feu à l'Amazonie ou de massacrer les dauphins. Les organisations écologistes s'approprient ainsi aisément un combat qui est en réalité commun à la quasi-totalité de l'humanité : défendre l'environnement dans lequel nous vivons.

...