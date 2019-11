opinion

La migration, sous l'angle économique

S'exprimer sur la problématique de la migration, c'est tomber très rapidement dans les clichés et dans les assertions hasardeuses. Pour ma part, je vais aborder la question sous un angle très économico-pragmatique, et non dogmatique.

Un migrant décide, pour l'une ou l'autre raison, de quitter sa patrie pour s'établir, temporairement ou définitivement, ailleurs. En termes de nombre de migrants, la Belgique ne diffère pas significativement du reste de l'Union européenne (UE) (je parle, ici, de personnes en provenance de pays non membres) : nous avons recensé ces dernières années un migrant par an par tranche de 1.000 habitants environ, ce qui est comparable avec ce qu'enregistrent des Etats comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Espagne. En revanche, les types de migrants sont fondamentalement différents.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×