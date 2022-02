La semaine dernière, Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères, a présenté le nouveau passeport belge disponible dès lundi prochain.

Outre une sécurité accrue, il se distingue par une thématique graphique originale: la BD belge! On retrouve au fil des pages la fusée de Tintin et le château de Moulinsart mais aussi, entre autres, les Schtroumpfs, Lucky Luke et les Dalton, le Marsupilami ou Boule et Bill.