L'inflation au deuxième trimestre est à son plus haut depuis le quatrième trimestre 2018.

L'inflation totale en Belgique est en progression au deuxième trimestre 2021, essentiellement en raison de la hausse des prix de l'énergie, indique jeudi la Direction générale statistique du SPF Economie sur la base du rapport trimestriel de l'Observatoire des prix. Pour tous les autres groupes de produits, l'inflation reste très limitée.

Au deuxième trimestre 2021, l'inflation totale en Belgique a fortement progressé pour s'établir à 2,4 % (0,8 % au premier trimestre 2021), soit son plus haut niveau depuis le quatrième trimestre 2018 (2,8 %). Cette progression de l'inflation totale s'explique par une importante hausse des prix pour les produits énergétiques (+18,3% en moyenne sur un an), alors que ceux-ci étaient en forte chute en 2020 (-11,0%), et n'affichaient qu'une faible inflation au premier trimestre 2021 (+0,4%). L'inflation totale en Belgique (2,4 %) s'est révélée légèrement supérieure à celle des pays voisins (2,2 % pour l'Allemagne, 1,8 % pour les Pays-Bas et 1,8 % également pour la France), alors qu'elle demeurait plus faible en Belgique que dans chacun des pays voisins au trimestre précédent. Au second trimestre 2021, le rythme de progression des prix à la consommation des produits alimentaires a à nouveau ralenti pour s'établir à 0,2%, contre 0,8% au trimestre précédent. Il s'agit de la plus basse inflation pour ce groupe de produits depuis le quatrième trimestre 2014.

