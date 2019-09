La guerre USA-Chine commerciale pèse sur l'industrie britannique

Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et les incertitudes liées au Brexit pèsent toujours plus sur l'industrie britannique, ressort-il de statistiques publiés lundi.

1 Fois partagé

Fois partagé













Selon l'indice PMI d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur, l'activité manufacturière en Grande-Bretagne s'est contractée en août à son niveau le plus bas depuis juillet 2012, soit 47,4 points contre 48,0 en juillet. Les analystes s'attendaient pourtant à une hausse à 48,4 points.