La Flandre devient indirectement actionnaire de Brussels Airport à travers la société PMV, rapportent vendredi L'Echo et De Tijd. Plus encore que les généreux dividendes, la Flandre obtient ainsi un pouvoir de décision - même s'il est modeste - sur l'aéroport national, observe L'Echo.

Suite à l'entrée de la société d'investissement flamande PMV au capital de Brussels Airport, la Flandre devient en effet indirectement actionnaire de l'aéroport de Bruxelles-National. L'intérêt manifesté par la Flandre pour Zaventem ne tient pas du hasard, relève L'Echo: l'aéroport national représente, après le port d'Anvers, le deuxième plus important moteur économique du pays. Cela crée toutefois une situation particulièrement délicate au niveau politique, en raison d'une part de la localisation de l'aéroport. Brussels Airport se situe en territoire flamand, mais est toujours considéré comme étant l'aéroport national.

D'autre part, la répartition des nuisances sonores fait depuis des années l'objet de dissensions entre les différents gouvernements et les dizaines d'associations de riverains. Le patron de l'aéroport craint qu'un conflit politique ne soit ravivé. L'investissement de PMV pourrait relancer les querelles entre la Région bruxelloise et la Flandre sur les normes de bruit et le survol de Bruxelles.