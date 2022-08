La Flandre dégage plus d'un milliard d'euros pour la rénovation énergétique

Le gouvernement flamand dépensera encore plus d'un milliard d'euros en prêts et en primes de rénovation au cours de cette législature, déclare la ministre régionale de l'Energie Zuhal Demir (N-VA) dans une interview au Tijd samedi. En Flandre, les ménages peuvent recevoir jusqu'à 25.000 euros de primes et 60.000 euros de prêts sans intérêt via le gouvernement.

Zuhal Demir