La facture annuelle moyenne de gaz naturel des particuliers belges s'élève à 2.769,23 euros en avril. Malgré la flambée des prix de l'énergie, il s'agit d'une baisse de 500 euros par rapport à mars, en grande partie grâce à la baisse temporaire de la TVA mais aussi en raison de l'adaptation du profil standard de consommation de gaz naturel pour le secteur résidentiel. Celui-ci a été ajusté à partir du 1er avril, indique mardi la Creg, le régulateur fédéral de l'énergie.

Cette consommation moyenne inférieure se veut plus représentative de la réalité de terrain. Jusqu'au 1er avril, la Creg utilisait une consommation annuelle moyenne de gaz des particuliers de 23.260 kilowattheures (kWh). Elle s'élève désormais à 17.000 kWh par an. Le coût énergétique de la facture de gaz naturel passe donc de 4 euros à environ 2,284 euros.

Le prix moyen commercial de gaz naturel, taxes, TVA (passée à 6%) et coûts de réseau inclus, est passé de 3.277,53 euros en mars à 2.769,23 euros en avril.

La Creg a décidé d'abaisser le profil de consommation des particuliers après une enquête auprès des gestionnaires de réseau de distribution, des principaux fournisseurs d'énergie et de consommateurs.

