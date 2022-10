La douane débusque davantage de mauvais payeurs grâce à des caméras intelligentes. Pas moins de 3.686 amendes en retard ont de la sorte pu être collectées l'an passé, pour une somme de 2,5 millions d'euros. Cette année aussi, le SPF Finances enregistre des chiffres à la hausse, rapporte De Zondag dimanche. "Il s'agit de cas où il y a une volonté manifeste de ne pas payer".

Depuis le 1er janvier 2017, des caméras intelligentes qui peuvent scanner les plaques d'immatriculation de véhicules (ANPR­ pour Automatic Number Plate Recognition) sont reliées à une base de données reprenant les personnes ou entreprises qui ne se sont pas acquittées d'une amende à leur nom. L'introduction de ces caméras s'est avéré un succès, avec des amendes impayées collectées la première année pour un montant de 1,7 millions d'euros.

En 2018, un montant équivalent a été récupéré, avant une baisse en 2019 (1,2 millions d'euros) et 2020 (1,1 millions d'euros). Depuis 2021, ces chiffres repartent à la hausse. L'an passé, 3.686 amendes impayées ont été honorées de la sorte, pour un montant de 2,5 millions d'euros.

Cette année encore, la tendance est à la hausse, alors que fin août, 2.246 amendes en retard avaient été collectées pour un montant de 1,7 million d'euros. "Il est important de savoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'amendes juste impayées", explique Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances. "Nous parlons d'une volonté manifeste de ne pas payer. Toutes les personnes dans la base de données ont reçu au moins trois avertissements et leur dossier traine depuis des mois, voire un an pour certains."

Depuis le 1er janvier 2017, des caméras intelligentes qui peuvent scanner les plaques d'immatriculation de véhicules (ANPR­ pour Automatic Number Plate Recognition) sont reliées à une base de données reprenant les personnes ou entreprises qui ne se sont pas acquittées d'une amende à leur nom. L'introduction de ces caméras s'est avéré un succès, avec des amendes impayées collectées la première année pour un montant de 1,7 millions d'euros. En 2018, un montant équivalent a été récupéré, avant une baisse en 2019 (1,2 millions d'euros) et 2020 (1,1 millions d'euros). Depuis 2021, ces chiffres repartent à la hausse. L'an passé, 3.686 amendes impayées ont été honorées de la sorte, pour un montant de 2,5 millions d'euros. Cette année encore, la tendance est à la hausse, alors que fin août, 2.246 amendes en retard avaient été collectées pour un montant de 1,7 million d'euros. "Il est important de savoir qu'il ne s'agit pas uniquement d'amendes juste impayées", explique Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances. "Nous parlons d'une volonté manifeste de ne pas payer. Toutes les personnes dans la base de données ont reçu au moins trois avertissements et leur dossier traine depuis des mois, voire un an pour certains."