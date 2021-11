La Wallonie comptait fin octobre 195.949 personnes en demande d'un emploi et inoccupées, indique l'office wallon de l'emploi. Pour le huitième mois consécutif, ce nombre diminue à un an d'écart, se réjouit le Forem, qui ajoute que la demande d'emploi se situe même sous le niveau d'octobre 2019, soit avant la crise sanitaire.

Parmi les demandeurs d'emploi, 120.405 sollicitaient une allocation et 36.534 étaient des jeunes en stage d'insertion, période d'attente imposée après la fin des études. S'y ajoutent 28.482 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 10.528 inscrits librement.

En un an, la demande d'emploi a baissé de 11.966 personnes (-5,8%). Elle a également diminué de 4% par rapport à fin octobre 2019. Par rapport à la fin septembre 2021, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 2,9% (5.848 personnes).

Le taux de la demande d'emploi s'élève à 12,2% de la population active wallonne, ce qui représente une baisse par rapport à octobre 2020 où il se situait à 13% et même par rapport à octobre 2019, avant la pandémie de Covid-19, où il atteignait 12,7%.

Toutes les tranches d'âge sont concernées par la baisse de la demande d'emploi mais la diminution est plus prononcée pour les personnes de 25 à moins de 40 ans.

Concernant la durée d'inoccupation, si le nombre de personnes récemment arrivées dans la demande d'emploi se réduit, celui des personnes inoccupées depuis deux ans à moins de cinq ans augmente de 11% par rapport à l'an dernier.

Le Forem a également diffusé en octobre davantage d'offres d'emploi qu'en octobre 2020, mois marqué par le deuxième confinement. Presque tous les secteurs d'activité recherchent davantage de main-d'oeuvre que l'an dernier, souligne le Forem. Seul celui de l'éducation a notifié 16% d'opportunités d'emploi en moins qu'en octobre 2020.

