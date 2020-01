La croissance du nombre de touristes dans le monde a ralenti en 2019 à 4%, en raison notamment du ralentissement économique mondial, des incertitudes géopolitiques et du Brexit, a annoncé lundi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT).

En 2017 et 2018, le nombre de touristes internationaux avait augmenté respectivement de 7 et 6%. La France, l'Espagne et les Etats-Unis devraient rester en tête des pays les plus visités, dans cet ordre selon les données provisoires disponibles pour 2019, ont indiqué lors d'une conférence de presse des responsables de l'OMT, organisme des Nations unies basé à Madrid.

