Au cours du deuxième trimestre de cette année, la croissance de l'économie a été de 0,7% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation rapide préliminaire publiée vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière, cela représente dans les deux cas une hausse de 4%.

Au cours du premier trimestre 2022, le produit intérieur brut (PIB) avait augmenté de 0,5% dans la zone euro et 0,6% dans l'UE.

Le produit intérieur brut de la zone euro a ainsi fait mieux que celui des Etats-Unis sur avril-juin. Le PIB américain s'est en effet contracté de 0,9% en rythme annualisé, après un recul au premier trimestre déjà, de 1,6%.

Les estimations rapides préliminaires sont basées sur des sources de données incomplètes qui feront encore l'objet de révisions, précise Eurostat.

En Belgique, le PIB a progressé de 0,2% au deuxième trimestre par rapport au précédent et de 3,3% comparativement à la période avril-juin 2021.

Au sein du bloc européen, la situation est contrastée. La croissance a été forte en Espagne (1,1%), en Italie (1%) et en France (0,5%). Mais l'Allemagne, première économie européenne, a stagné (0%).

La croissance économique dans la zone euro a globalement fait nettement mieux que prévu au deuxième trimestre. Les économistes s'attendaient à un ralentissement marqué, mais l'activité a été portée par la bonne tenue des services touristiques grâce à la levée des restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

"Bonne nouvelle ! L'économie de la zone euro dépasse les attentes au deuxième trimestre", s'est réjoui sur Twitter le commissaire européen à l'Economie, Paolo Gentiloni. Mais il a prévenu que le reste de l'année pourrait être plus difficile. "L'incertitude reste élevée pour les trimestres à venir: il faut maintenir l'unité et être prêt à répondre si nécessaire à une situation qui évolue", a-t-il commenté.

