"Nous ne vivons pas la même crise que celle du Covid", a estimé vendredi le CEO de BNP Paribas Fortis, en marge de la présentation des résultats semestriels de la principale banque du pays. La crise des prix de l'énergie ne découlera dès lors peut-être pas sur les mêmes mesures que celles prises en mars 2020, a prévenu Max Jadot. A l'époque, un moratoire avait été décidé, en accord avec le secteur financier, sur les crédits hypothécaires, professionnels et à la consommation.

Les particuliers confrontés à des problèmes de paiement en raison de la crise du coronavirus avaient donc pu obtenir un report de paiement de leur emprunt hypothécaire.

Lors du comité de concertation de mercredi, le gouvernement fédéral avait indiqué mener des discussions avec le secteur financier afin de permettre un report de remboursement des prêts hypothécaires des ménages les plus touchés par la crise énergétique. "Nous allons prendre nos responsabilités", avait, dans la foulée, réagi Febelfin, la fédération du secteur financier.

Le message était similaire du côté de chez BNP Paribas Fortis vendredi. "Nous devons toujours prendre nos responsabilités sociétales, dans les bons comme dans les mauvais moments", a abondé Max Jadot. La crise actuelle n'est cependant pas la même que celle du Covid, a-t-il fait remarquer, et les mesures qui seront décidées prochainement ne seront dès lors peut-être pas les mêmes qu'en mars 2020. Mercredi, Febelfin avait déjà dit que "la nature de la crise est fondamentalement différente".

Le gouvernement est en contact avec le secteur financier depuis mardi soir et des groupes de travail ont été mis en place, a encore expliqué le CEO. La fédération sectorielle viendra avec des propositions dans les jours à venir.

