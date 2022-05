La Creg veut taxer jusqu'à 70% les bénéfices excédentaires des centrales au gaz

La Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) a, dans une présentation au parlement, proposé de considérer les bénéfices des centrales au gaz supérieurs à 100 euros par mégawatt et par an comme des bénéfices excédentaires et les taxer avec un impôt qui pourrait atteindre 70%. Ceci afin de maintenir un contrôle sur les prix de l'énergie, relate De Standaard samedi.