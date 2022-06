Les ménages pourraient réaliser une économie allant de 300 à 400 euros sur leur facture de gaz, relève mercredi le régulateur fédéral de l'énergie (Creg).

La Creg a en effet noté en mai, pour la première fois, une différence de tarif sur les contrats de gaz naturel en fonction qu'ils dépendent des cotations ZTP ou TTF. Les TTF sont liées au marché à court terme néerlandais, tandis que les ZTP le sont au hub de Zeebrugge. Ces prix sont habituellement les mêmes, mais, le mois dernier, ceux liés aux cotations ZTP étaient d'environ 20 euros le mégawattheure moins chers que les autres. La différence s'explique par la diversification des sources d'approvisionnement au gaz en Belgique, via les gazoducs mais aussi le terminal GNL.

Si la différence de prix se maintient sur le reste de l'année, cela pourrait représenter pour un ménage moyen une différence de 300 à 400 euros par an en faveur des produits cotés sur ZTP, selon la Creg.

"Les mois à venir montreront si l'écart se confirme ou s'accentue et se traduit par une baisse des prix commodity liés à ZTP pour le consommateur, de sorte que la fin de l'été semble être un bon moment pour envisager un éventuel changement."

