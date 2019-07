Cinquante ans plus tard, c'est avec un regard bien trop nostalgique que nous repensons aux premiers pas des astronautes d'Apollo 11 sur la Lune. Une majorité d'Américains estimait en effet que les expéditions sur la Lune coûtaient trop cher et ne rapportaient pas assez.

Il y a cinquante ans était lancée la mission Apollo 11. Le temps a saupoudré les premiers pas de l'homme sur la Lune d'une épaisse couche de nostalgie. Dans notre mémoire collective, il s'agit d'une époque où nous osions encore rêver tous ensemble et où nous étions capables de faire de grandes choses. Rien n'est moins vrai. Ni le monde politique et universitaire ni la population américaine n'étaient convaincus que c'était une bonne idée d'envoyer le plus vite possible un homme sur la Lune.

...