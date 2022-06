Venise n'est pas la seule destination à vouloir réguler drastiquement son afflux de touristes. La Corse s'y met aussi.

Déjà très protectrice de son environnement et de la beauté de ses sites, notamment en termes d'urbanisme, l'île de Beauté va aujourd'hui un cran plus loin. En plus d'une nouvelle régulation sur la conversion de logements en meublés touristiques type Airbnb, elle vient de voter une mesure qui instaure, dès juillet, des quotas sur trois sites très prisés des touristes: les îles Lavezzi, situées dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, la vallée de la Restonica (ses lacs et ses gorges de toute beauté) et Bavella, une zone de randonnée au coeur du parc naturel régional. Le mythique GR20 serait le prochain sur la liste. Autant le savoir si vous partez en Corse cet été...