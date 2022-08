Avec 90% des canettes ou bouteilles en plastique rapportées, l'expérience s'est révélée d'autant plus concluante que les autorités communales de Bredene elles-mêmes ne tablaient que sur un tau...

Avec 90% des canettes ou bouteilles en plastique rapportées, l'expérience s'est révélée d'autant plus concluante que les autorités communales de Bredene elles-mêmes ne tablaient que sur un taux de retour compris entre 50% et 70%. Dans l'espoir d'endiguer la pollution de ses plages, la municipalité avait en effet instauré une consigne de 20 centimes sur la vente de ce type de contenant entre le 15 juillet et le 15 août. "Aucun vacancier n'a protesté contre ce surcoût et les plagistes, qui s'étaient montrés très critiques à l'origine, sont satisfaits du résultat", commente Steve Vandenberghe, bourgmestre de la localité qui aimerait voir la mesure étendue à toutes les communes du littoral et, pourquoi pas, de la Flandre. "Nous avons montré que le système peut fonctionner. Et à l'étranger, des études soulignent que la consigne augmente considérablement le taux de recyclage", insiste le bourgmestre, par ailleurs membre (Vooruit) du Parlement flamand.