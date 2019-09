La confiance des investisseurs à son plus bas niveau en sept ans

La confiance des investisseurs est tombée à son niveau le plus bas en plus de sept ans en août, à en croire le dernier baromètre de la banque ING publié mardi. La crainte d'un net ralentissement de la conjoncture pèse clairement sur le sentiment et l'investisseur belge n'est pas vraiment optimiste en ce qui concerne le Brexit. Pour les personnes interrogées, les taux resteront bas pendant encore au moins trois ans et l'immobilier est le meilleur placement possible à l'heure actuelle.

© GettyImages