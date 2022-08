La confiance des consommateurs s'est quelque peu redressée en août, selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Banque nationale (BNB) publiés lundi. Si ce faible relèvement annule la légère baisse enregistrée en juillet, l'indicateur de confiance campe toujours sous sa moyenne de long terme.

Dans le détail, l'indicateur est passé d'un résultat de -13 en juillet à -11 ce mois-ci, le même résultat qu'en juin et le plus élevé depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les composantes de l'indicateur ont évolué en sens divers ce mois-ci, note la BNB. Les consommateurs se sont montrés plus confiants au sujet de l'évolution économique générale en Belgique au cours des douze prochains mois, tout en manifestant une plus grande inquiétude concernant les perspectives de chômage.

Sur le plan personnel, les prévisions des ménages relatives à leur situation financière sont un rien plus négatives, tandis que leurs intentions d'épargne pour les prochains mois ont sensiblement augmenté.

Dans le détail, l'indicateur est passé d'un résultat de -13 en juillet à -11 ce mois-ci, le même résultat qu'en juin et le plus élevé depuis le début de la guerre en Ukraine. Les composantes de l'indicateur ont évolué en sens divers ce mois-ci, note la BNB. Les consommateurs se sont montrés plus confiants au sujet de l'évolution économique générale en Belgique au cours des douze prochains mois, tout en manifestant une plus grande inquiétude concernant les perspectives de chômage. Sur le plan personnel, les prévisions des ménages relatives à leur situation financière sont un rien plus négatives, tandis que leurs intentions d'épargne pour les prochains mois ont sensiblement augmenté.