La confiance des consommateurs nettement à la baisse en août

La confiance des consommateurs repart nettement à la baisse au mois d'août et retrouve le point bas qu'elle avait atteint en avril, indique vendredi la Banque nationale de Belgique (BNB). Les perspectives économiques sont "nettement plus sombres" et la crainte du chômage s'accroît.

© GettyImages