Le déficit reculerait à 1,7% du PIB et s'aggraverait encore les prochaines années, estime la Commission européenne. Une évolution impossible à endiguer en affaires courantes.

La situation budgétaire expliquerait-elle la petite éclaircie qui semble se dégager dans le travail de formation du prochain gouvernement fédéral ? Les prévisions d'automne de la Commission européenne ont en tout cas confirmé la détérioration des finances publiques belges. Cette année, le déficit grimperait de 0,7 à 1,7% du PIB, aggravant ainsi le recul déjà pointé cet été par le comité de monitoring (-1,4%). Cela s'explique d'une part par la hausse plus rapide que prévu des dépenses de pensions et de santé et, d'autre part, par le fait que les créations d'emplois ne compensent pas les allègements fiscaux et parafis...