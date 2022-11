Entouré du bon cadre législatif, "le marché des drones pourrait valoir 14,5 milliards d'euros d'ici 2030 et créer 145.000 nouveaux emplois dans l'UE", indique mardi la commissaire européenne Adina Valean.

La Commission européenne a adopté dans ce but une "mise à jour" de sa stratégie autour des drones, avec pour objectif, selon les mots de la commissaire, de mettre en place un "environnement de business durable et prévisible pour le développement de drones innovants et des services par drones".

Avec sa nouvelle stratégie, la Commission entend développer l'exploitation commerciale des drones "à grande échelle", prévoyant que toute une série de services par drones feront partie de la vie des Européens d'ici à 2030:

les services d'urgence,

la cartographie,

la surveillance,

la livraison urgente de médicaments ou échantillons,

mais aussi des taxis aériens...

"Les nouveaux services de transport de passagers ne sont pas si éloignés. On arrivera, j'espère, aux JO de Paris (été 2024) en taxis volants, je sais que certains opérateurs visent cette date", assure la commissaire roumaine. "Les avantages sont évidents: moins de congestion des routes, moins d'émissions, pas d'infrastructure couteuse nécessaire".

Parmi les actions-clés de la stratégie drones, figurent l'élaboration d'une feuille de route des technologies stratégiques nécessaires, pour orienter par exemple la recherche et l'innovation, et l'adoption de règles communes de navigabilité et de formation des pilotes.

